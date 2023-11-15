Главные анонсы 15 ноября

Президент России Владимир Путин вручит государственные награды представителям избирательных комиссий по случаю 30-летия избирательной системы России.

В России пройдет пробное голосование в рамках общероссийской тренировки ЦИК по использованию платформы ГАС «Выборы» и программно-технического комплекса дистанционного голосования (ПТК ДЭГ).

Еврокомиссия намерена представить на утверждение в Совет ЕС 12-й пакет антироссийских санкций.

В Стамбуле пройдет международная встреча, посвященная ситуации в секторе Газа.

Финляндия запрещает пересекать свою границу со стороны РФ на велосипедах.

В Сан-Франциско (США) запланирована двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита лидеров АТЭС.

Криптобиржа Binance прекратит поддержку депозитов в российских рублях, а вывод уже имеющихся на счетах рублевых средств будет доступен до конца января.

Red Wings начнет полеты из Челябинска в Тбилиси.

Во Франкфурте-на-Майне состоится заседание совета управляющих Европейского центрального банка.

В Москве пройдет заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

В Москве пройдет ежегодный Евразийский деловой форум «Интеграция».

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области пройдет предварительное судебное заседание по иску пивоваренной компании «Балтика» об оспаривании одностороннего отказа Carlsberg от лицензионных соглашений на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды.

В Москве пройдет отпевание писательницы Нины Садур.

Большой театр откроет продажу билетов по «Пушкинской карте» на предновогодние представления балета «Щелкунчик».