Дворкович: регламент матча за титул чемпиона мира по шахматам могут изменить

Международная шахматная федерация (FIDE) рассматривает возможность внесения изменений в регламент матчей за титул чемпиона мира, которые могут вступить в силу уже в нынешнем цикле и затронуть ближайший поединок, запланированный на конец 2024 года. Об этом президент FIDE Аркадий Дворкович заявил в интервью «Ъ».

Господин Дворкович связал возможные изменения в матче за титул чемпиона мира с «запросом на ускорение игры» среди шахматных болельщиков. «Никуда не денешься от того, что запрос на ускорение игры действительно существует. Но обсуждение будет очень тщательным. Пока рано что-то прогнозировать»,— подчеркнул президент FIDE.

До сих пор чемпионские матчи состояли лишь из партий с классическим контролем времени. Более жесткий применялся только в случае ничьей по их итогам.

Подробнее о будущем мировых шахмат читайте в интервью Аркадия Дворковича «Ъ».