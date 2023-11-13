Соглашение с прокуратурой оказалось под угрозой

Дело о коррупции в АО «Транснефть — Верхняя Волга» приняло неожиданный оборот: обвинение не может определиться с особым порядком судебного разбирательства для бывшего замдиректора компании Ирика Гарипова. Его обвинили в посредничестве в передаче 60 млн руб. взяток от контрагентов руководителю Юрию Левину, и фигурант должен дать в суде показания на экс-гендиректора как основной свидетель обвинения, чтобы выполнить условия досудебного соглашения с прокуратурой. Однако из-за нарушений дело Юрия Левина суд вернул надзорному ведомству, и, если это решение устоит в апелляционной инстанции, дело Ирика Гарипова также может вернуться в прокуратуру, поскольку обвинительные заключения в них идентичны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель генерального директора АО «Транснефть-Верхняя Волга» Ирик Гарипов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший заместитель генерального директора АО «Транснефть-Верхняя Волга» Ирик Гарипов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Прокурор в уголовном деле, которое расследуется в отношении бывшего заместителя генерального директора АО «Транснефть — Верхняя Волга» Ирика Гарипова, пока не может определиться с позицией об особом порядке рассмотрения его уголовного дела.

Ирику Гарипову инкриминировали посредничество в передаче взяток на 60 млн руб. бывшему генеральному директору филиала нефтетранспортной компании Юрию Левину от контрагентов.

По фабуле дела, в 2013–2016 годах Юрий Левин через ответственного за кадастровые работы Николая Турова, заместителя по строительству Кирилла Сулягина и пришедшего ему на смену Ирика Гарипова получал от коммерсантов откаты за общее покровительство, информирование о предстоящих аукционах, победы в торгах, согласование стоимости подрядов и подписание очередных договоров подряда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генеральный директор АО «Транснефть Верхняя Волга» Юрий Левин в зале суда (август 2023 года)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший генеральный директор АО «Транснефть Верхняя Волга» Юрий Левин в зале суда (август 2023 года)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Предполагаемые участники коррупционной схемы, по данным следствия, просили 5–10% от стоимости строительных и лесовосстановительных работ у гендиректора ООО «Геоспектр НН» Александра Козлова (он заплатил половину всей суммы откатов), соучредителя ООО «Исток-Т» Андрея Набиева, представителей ООО «Феррит-НН» Алексея Глухарева и ООО «Эра» Натальи Кочетовой. Взятки, считает следствие, требовали у руководителей организаций «Связьстройсервис» и СУ-7 СМТ, а также директора ООО «Поволжьенефтегазэлектромонтаж» Александра Лобанова. Полученными суммами, согласно обвинительному заключению, Юрий Левин распорядился «по собственному усмотрению».

Как рассказывал «Ъ», сначала представители контрагента передавали деньги наличными Кириллу Сулягину, который уволился в 2016 году. На смену ему пришел Ирик Гарипов, которого Юрий Левин, по версии обвинения, посвятил в преступную схему. Тот согласился и стал собирать откаты на встречах с бизнесменами. Деньги Ирику Гарипову в основном отдавали наличными, а Наталья Кочетова отдала ему свою банковскую карту, куда перевела в общей сложности 2,5 млн руб. Эти переводы Ирик Гарипов обналичивал прямо в банкомате офисного здания «Транснефть — Верхняя Волга». В декабре 2021 года при очередной передаче денег Юрию Левину руководство компании задержали сотрудники ФСБ.

Ирик Гарипов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой, дав подробные показания следствию на Юрия Левина.

В связи с этим прокурор направил представление в Нижегородский райсуд о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, когда стороны не представляют доказательства вины или невиновности подсудимого, а суд оперативно выносит только обвинительный приговор. Однако поддержать позицию прокуратуры и выразить свое мнение насчет особого порядка рассмотрения дела гособвинитель пока не может.

Дело в том, что для выполнения условий досудебного соглашения Ирик Гарипов должен выступить ключевым свидетелем на судебном процессе по уголовному делу Юрия Левина и тем самым закрепить свои показания. А уголовное дело Юрия Левина судья Анастасия Казанцева в сентябре вернула прокурору, обнаружив в нем существенные недостатки. В частности, в обвинительном заключении не указано, где и когда именно Ирик Гарипов передавал взятки начальнику. Вопреки УПК, решил суд, в деле Юрия Левина не содержатся ни суть обвинения, ни мотивы, ни цели подсудимого.

Прокуратура опротестовала возврат дела в областном суде, однако дата рассмотрения представления пока не назначена. Если решение устоит в апелляции, уголовное дело Ирика Гарипова также вернут прокурору, поскольку обвинительные заключения в обоих делах идентичны, сообщил «Ъ» адвокат Ирика Гарипова Олег Исаев.

Пока разбирательство в отношении Ирика Гарипова отложено на декабрь — до результатов апелляционного решения.

Кстати, в отличие от Ирика Гарипова его бывший руководитель Юрий Левин категорически не признает вину. Подсудимый настаивает, что ничего не знал о коррупционной схеме, которую его тогдашние подчиненные якобы проворачивали за его спиной. На судебных заседаниях Юрий Левин утверждал, что остальные фигуранты оговорили его, чтобы избежать уголовного наказания или максимально смягчить сроки. Отметим, Николай Туров и Кирилл Сулягин получили статус свидетелей по уголовным делам.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород