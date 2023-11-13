Никита Михалков прокомментировал преступления иностранцев и отмену крестного хода в Самаре

Режиссер, актер и ведущий Никита Михалков назвал оскорбление детей-иностранцев в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова публичным, безобразным и наглым. Об этом он сообщил в эфире передачи «Бесогон».

Режиссер, актер и телеведущий Никита Михалков

Фото: besogontv.ru

«Это значит, что эти дети повторяют то, что говорят дома. Они повторяют то, что говорят взрослые. Они воспитываются именно в этой парадигме этого отношения к тому месту, той стране, тем людям, где они живут. Я надеюсь, что вы понимаете, что мы говорим не обо всех, мы говорим о другой стороне этой медали. Мы сталкиваемся с проблемами не первопричины, а последствий»,— сказал Никита Михалков.

Также в своем выступлении на тему преступлений иностранцев на территории Самарской области ведущий и режиссер затронул вопрос дешевой рабочей силы мигрантов в России. Никита Михалков привел слова основателя SuperJob Алексея Захарова о том, что «если в сфере строительства, клининга, ремонта компания работает вбелую, нанимая граждан РФ, то она вылетает с рынка. Соотечественнику пришлось бы платить раза в два больше, чем мигранту».

«Согласно исследованию, нелегальный или полулегальный рабочий готов работать по 10-12 часов в сутки. Это очень выгодно работодателям. То есть доход выше, издержки ниже»,— отметил ведущий.

Кроме того, Никита Михалков обратил внимание на отмену в Самаре Крестного хода в День народного единства: «Если люди не понимают, почему это происходит, это вызывает беспокойство, возмущение, негодование и очень серьезные вопросы».

Ранее в Самаре произошел ряд преступлений с участием мигрантов. В связи с этим были арестованы иностранцы, которые, по версии следствия, участвовали в массовых драках с местными жителями. Они произошли в Самаре с 15 по 17 октября.

После конфликта в парке Победы силовики начали проверку и возбудили уголовное дело, а СК РФ взял ситуацию на контроль. Также в сети появились видеоролики с несовершеннолетними мигрантами. Авторы видео прокомментировали санкции, грозящие участникам массовых драк.

Кроме оскорблений в адрес главы региона один из героев видеоролика заявляет, что он участвовал в конфликте с местными детьми и говорит о том, что уверен в своей безнаказанности.Затем было возбуждено уголовное дело об оскорблении губернатора. Подозреваемые уже установлены.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновники занялись воспитанием мигрантов».

Георгий Портнов