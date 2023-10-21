В Самаре поймали двух уроженцев Таджикистана, публично оскорбивших губернатора

В Самаре установили и задержали двух юных уроженцев Таджикистана, публично оскорбивших губернатора. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По данным политика, двое родных братьев регулярно терроризировали сверстников в округе, устраивая драки и побоища. В Самаре они жили без родителей. Отец нарушителей закона находится в Таджикистане, а мать уехала в Москву.

Старший брат арестован, а младшего определили в центр временного содержания для дальнейшей экстрадиции из России. По мнению Александра Хинштейна, «пока самарская власть будет замалчивать миграционный беспредел в регионе, пряча голову в песок, подобные эксцессы не прекратятся.

Ранее в Самаре было задержано семь предполагаемых участников массовых драк. Они произошли в Самаре с 15 по 17 октября. Нападавшие мигранты жестоко избили местных жителей.

После конфликта в парке Победы силовики начали проверку и возбудили уголовное дело, а СК РФ взял ситуацию на контроль. Также в сети появились видеоролики с несовершеннолетними мигрантами. Авторы видео прокомментировали санкции, грозящие участникам массовых драк.

Кроме оскорблений в адрес главы региона один из героев видеоролика заявлял, что он участвовал в конфликте с местными детьми и говорит о том, что уверен в своей безнаказанности. Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев направил соответствующее обращение на имя прокурора Самарской области Сергея Берижицкого. После этого было возбуждено уголовное дело об оскорблении губернатора. Глава таджикской автономии ранее предполагал, что оскорбившие главу региона школьники являются цыганами.

Ситуация с мигрантским беспределом в Самаре вышла из-под контроля местных властей. Также стало известно, что мигранты-подростки нападают на детей в центре города.

Евгений Чернов