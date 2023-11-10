Глава СК РФ затребовал доклад о расследовании инцидента с мигрантами в Сызрани

СУ СК РФ по Самарской области представит в центральный аппарат доклад о расследовании инцидента с участием мигрантов в Сызрани. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он также призвал принять все меры для передачи материалов уголовного дела из ОВД в региональное Следственное управление СК РФ. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По версии следствия, в декабре минувшего года иностранная продавщица магазина в Сызрани оскорбила покупательницу, которая пришла в торговую точку с пожилой матерью. Затем посетительница начала фиксировать инцидент на камеру мобильного телефона.

В свою очередь продавщица выбила у покупательницы телефон из рук, схватила за волосы, вывела на улицу и распылила газовый баллончик в ее лицо. Медики диагностировали у посетительницы торговой точки химические ожоги в области головы и сотрясение головного мозга.

Еще одним участником конфликта стал муж продавщицы, тоже иностранец. Силовики выяснили, что он хамил посетительницам, угрожал им убийством и достал предмет, похожий на пистолет.

Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента. В ноябре текущего года была инициирована передача материалов из полиции в региональное СУ СК РФ.

Ранее в Тольятти в маршрутном такси произошел конфликт между мигрантом и пенсионеркой. По этому факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад о его расследовании. Подозреваемого задержали. Силовики ищут свидетелей конфликта.

Перед этим на совещании по видеоконференцсвязи Александр Бастрыкин выслушал жителей Самарской области и раскритиковал работу регионального следствия в части инцидентов с мигрантами.

В частности, поводом для критики председателя СК РФ в адрес регионального следствия стало обращение к нему жителей Самарской области. Они сообщили, что их сын участвовал в конфликте с иностранцами.

После инцидента родственники и друзья одного из детей-мигрантов избили главу семьи и гражданина, который пытался предотвратить нападение. Силовики расследовали инцидент и возбудили уголовное дело, но предъявили обвинение только одному из иностранцев.

Этот факт возмутил членов семьи потерпевшего. Они потребовали привлечь к уголовной ответственности всех мигрантов-участников конфликта.

Александр Бастрыкин назначил проведение служебной проверки. В связи с ней Марат Галиханов был отстранен от должности руководителя СУ СК РФ по Самарской области. Кроме того, был уволен руководитель следственного отдела по Кировскому району Самары, полковник полиции Владимир Чередник. По информации «Ъ-Волга», также из указанного отдела уволилось 50% сотрудников.

Кроме того, зампрокурора Тольятти возглавил прокуратуру Кировского района Самары. На должность назначен Рамис Сабирзянов.

Также по данным издания, в Самарской области комплексную проверку СУ СКР по региону проведет комиссия центрального аппарата ведомства в составе 40 человек. Она работает в регионе с 7 по 17 ноября текущего года.

Проверка будет касаться всех направлений работы регионального ведомства. Однако акцент будет сделан на оценку качества расследования нарушений в миграционной сфере и коррупционных преступлений.

Георгий Портнов