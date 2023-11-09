Количество онлайн-встреч у офисных сотрудников Петербурга выросло в два-три раза

В Санкт-Петербурге 19% офисных работников проводят более пяти встреч в режиме онлайн ежедневно. Такие данные «Ъ-СПб» предоставили аналитики сервиса видеосвязи «Контур. Толк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В удаленном или гибридном режиме в настоящий момент работают 33% жителей города. При этом количество общения в онлайн выросло в два-три раза по мнению 44% офисных сотрудников.

55,2% участников опроса компании решают вопросы по видеосвязи, 24% сотрудников участвуют в очных совещаниях, 20,6% — совмещают онлайн и оффлайн встречи.

Только у 5,5% сотрудников количество совещаний по видеосвязи сократилось. У трети выросло вдвое, у 11,7% — в три раза. У 50,3% респондентов количество онлайн-совещаний осталось на прежнем уровне.

Обсуждение рабочих вопросов занимает большую часть времени. 46,3% офисных сотрудников присутствуют на трех-четырех онлайн-созвонов в день, 19,3% — на пяти, 34,4% — на одном-двух.

При этом, по данным аналитиков, количество онлайн-совещаний больше в компаниях, где численность сотрудников составляет более 100 человек. 32% работников таких компаний проводят на совещаниях весь день. Руководители среднего и высшего звена, а также онлайн и линейные специалисты постоянно общаются с коллегами.

Организаторами онлайн-встреч становятся 35,8% опрошенных, 53,7% — просто участвуют в планерках онлайн. Начальники отделов и направлений в компаниях собираются сотрудников на планерки чаще, чем топ-менеджеры и владельцы бизнеса.

35% жителей Петербурга отметили, что они работают в офисе, а в онлайне проводят встречи с коллегами из других городов. 48% опрошенных находят формат видеозвонков удобным из-за отсутствия необходимости выбираться в офис, 41% отметили возможность работать из любой точки мира.

Опрос проводился в октябре 2023 года. В нем приняли участие 1318 респондентов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более половины жителей Северо-Запада недовольны бюрократией и плохо выстроенными бизнес-процессами в компаниях-работодателях.

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