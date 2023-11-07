Более половины жителей СЗФО недовольны бюрократией в компаниях-работодателях

Бюрократия и плохо выстроенные бизнес-процессы в компаниях-работодателях становятся причиной раздражения 52% жителей Северо-Западного федерального округа. В пресс-службе сервиса hh.ru поделились результатом нового опроса.

Чаще всего на бюрократию и проблемы в выстраивании бизнес-процессов жаловались специалисты в сфере производства (62% опрошенных работников этой области). Респонденты также называли чувство обмана среди вещей, которые выводят на эмоции. На работе 52% человек слышали обещания о положительных переменах, но их не было. С такой проблемой столкнулись работники транспортной сферы (55%), IT-специалисты (52%) и половина маркетологов.

Причиной раздражения также называли отсутствие перспектив или плохое финансовое состояние организаций. Пятая часть опрошенных при этом озвучили моменты угрозы банкротства. Работников волнует, что их ценности не совпадают с представлениями компаний-работодателей. Постоянные корректировки формата работы вызывают негативные эмоции у 30% опрошенных жителей округа.

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