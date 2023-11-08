Главные новости за 8 ноября. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк

Оценочный объем необходимых вложений в ремонт коммунальных сетей в Липецке вырос до 49 млрд рублей

Датская пивоваренная компания Carlsberg потребовала от правительства РФ возмещения убытков за срыв сделки продаже «Балтики», одним из основных предприятий которой является пивзавод в Воронеже

Руководитель воронежского управления ветеринарии Николай Эсауленко может покинуть должность на фоне вспышек сибирской язвы и африканской чумы свиней

Власти Воронежской области ищут подрядчика для поставки 20 автобусов за 248 млн рублей

Третий сформированный из местных жителей артиллерийский дивизион имени Митрофана Неделина готовится к отправке из Липецкой области в зону спецоперации

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прокомментировал атаку Украины на Курскую АЭС: «Отсутствие успехов на поле боя вынуждает Киев все чаще прибегать к террористическим методам»

Жителя Курской области могут привлечь к уголовной ответственности за оскорбление мэра Курчатова Игоря Корпункова из-за плохих дорог