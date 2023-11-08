Объем вложений в обновление коммунальных сетей в Липецке вырос до 49 млрд рублей

С 44,5 млрд до 49 млрд руб. вырос объем финансирования модернизации централизованной системы водоснабжения и водоотведения, а также очистных сооружений в Липецке. ГК «Росводоканал» будет заниматься обновлением коммунальных сетей 49 лет, поэтому сумма указана в ценах соответствующих лет. Об этом сообщила госкорпорация «ВЭБ.РФ», добавив, что открыла финансирование проекта.

Представители «ВЭБ.РФ» уточнили, что основной объем средств будет направлен за счет кредитов в течение пяти-семи лет. Возврат предусмотрен за счета роста тарифов на оказание коммунальных услуг населению в течение 20-25 лет.

Ранее липецкая структура ГК «Росводоканал» стала победителем конкурса на заключение концессии на 49 лет на реконструкцию очистных сооружений Липецка за 4,2 млрд руб. Она же взяла в концессию и сети водоснабжения и водоотведения. В рамках концессии в обновление и строительство 408 км сетей водоснабжения, 315 км сетей водоотведения и 166 производственных объектов РВК при поддержке ВЭБ.РФ за 49 лет планировал вложить около 16 млрд руб. в ценах 2022 года, или 44,5 млрд руб. в ценах соответствующих лет.

В рамках модернизации водоснабжения и водоотведения планируется заменить магистральные трубы и напорные коллекторы. При реконструкции очистных сооружений должны быть установлены камеры переключения и распределения потока сточных вод и комплексы переработки осадка.

Подробнее об этом проекте — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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