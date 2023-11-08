Секретарь Совбеза Патрушев прокомментировал атаку Украины на Курскую АЭС

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев с секретарями совбезов стран СНГ в Москве прокомментировал атаку вооруженных сил Украины на Курскую АЭС 26 октября, когда беспилотник попал в склад ядерных отходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курская АЭС

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Курская АЭС

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Отсутствие успехов на поле боя вынуждает Киев все чаще прибегать к террористическим методам, включая покушения и убийства российских граждан, атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру»,— сказал господин Патрушев (цитата по ТАСС)

По его словам, также «подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской АЭС». Там были зафиксированы попадания беспилотников в комплексы административных зданий.

Вечером 26 октября, напомним, по Курской АЭС произошел удар трех украинских беспилотных летательных аппаратов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала инцидент как «террористическую атаку киевского режима». Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции, сообщали в МИД РФ.

Представители АЭС подчеркивали, что инцидент «не повлиял на работу станции».

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ»

Сергей Калашников

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