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Коммерсантъ FM
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Red Wings сохранит рейсы в Тель-Авив только из Москвы и Сочи

Авиакомпания Red Wings сократит программу рейсов между Россией и Израилем. С 13 ноября рейсы в Израиль будут выполняться только из аэропортов Москвы и Сочи, передает «РИА Новости».

Согласно программе полетов, по понедельникам компания будет выполнять рейсы по маршруту Домодедово—Сочи—Тель-Авив; по средам, четвергам и субботам: Жуковский—Сочи—Тель-Авив; по четвергам: Сочи—Тель-Авив, передает агентство.

7 октября на фоне обстрелов территории Израиля из сектора Газа Red Wings заявила о приостановке авиасообщения со страной. 9 октября авиасообщение было возобновлено. Позднее были вновь запущены рейсы между Махачкалой и Тель-Авивом.

29 октября несколько сотен человек прорвались в махачкалинский аэропорт Уйташ. Его работа была парализована. В качестве повода для акции был использован прилет в Дагестан очередного рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Собравшаяся в аэропорту толпа требовала не допустить на территорию республики представителей «страны-агрессора» и скандировала лозунги в поддержку Палестины. В ходе беспорядков пострадали 20 человек По последним данным, задержано 83 подозреваемых в участии в протестных акциях.

Подробнее — в материале «Беспорядки взял на себя центр».

Эрдни Кагалтынов

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