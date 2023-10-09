Авиакомпания Red Wings возобновила авиасообщение с Израилем

Авиакомпания Red Wings проинформировала о возобновлении полетов в Тель-Авив с 9 октября. В соответствии с рекомендациями Росавиации, все рейсы будут выполнятся в дневное время.

По сообщению компании, самолет из Сочи в аэропорт Тель-Авива вылетел сегодня, 9 октября, в 12:54. Рейсы Жуковский – Минеральные Воды – Тель-Авив и из Махачкалы запустят с 11 октября. Рейс Домодедово —Минеральные Воды – Тель-Авив — с 12 октября.

В пресс-службе отмечают, что рейсы будут выполняться вне зависимости от спроса «в интересах граждан Российской Федерации и иных пассажиров, желающих вылететь из Израиля в Россию». Однако при повышении рисков авиакомпания может приостановить выполнение полетов.

7 октября на фоне обстрелов территории страны из сектора Газа авиакомпания заявила о приостановке авиасообщения с Израилем. В компании пояснили, что такое решение принято в связи с «возникновением рисков безопасности в рамках выполнения полетов в Израиль».

Как война в Израиле повлияла на авиасообщение — в материале «Небо затянуло рисками».

Александра Горошилова