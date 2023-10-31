Маргарита Голубева показала платье для конкурса «Мисс Вселенная»

«Мисс Россия – 2023» Маргарита Голубева продемонстрировала платье, в котором будет представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная». Наряд показали на пресс-конференции, посвященной состязанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Маргариты Голубевой в социальных сетях Фото: Страница Маргариты Голубевой в социальных сетях

Расшитое драгоценными камнями и жемчугом белоснежное платье создала дизайнер Ольга Малярова из Санкт-Петербурга. Дополняет образ кокошник и вуаль, все это напоминает героиню из сказки, Царевну-Лебедь. В этом платье госпожа Голубева выйдет, чтобы представить национальный костюм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Голубева, Пресс-конференция ТАСС Фото: Маргарита Голубева, Пресс-конференция ТАСС

Над вечерним образом работала тот же модельер. При этом Мисс Россия тоже принимала участие, создавала эскиз. Генеральный директор конкурса Анастасия Беляк сообщила, что платье цвета индиго сшито из шелка.

В начале ноября Маргарита Голубева полетит в Сальвадор. Финал «Мисс Вселенная» состоится 18 ноября. Россиянка будет бороться за главную корону, как и 886 девушек-участниц.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что победительница «Мисс Россия – 2023» представляла на конкурсе Санкт-Петербург и прежде несколько лет готовилась к конкусре. Подробнее читайте в интервью госпожи Голубевой.

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