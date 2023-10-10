«К титулу я готовилась осознанно, несколько лет»

Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга стала обладательницей короны национального конкурса «Мисс Россия 2023». В интервью «Ъ-СПб» девушка рассказала, как готовилась к состязанию, что ей помогает настроиться перед выступлением и каким видит свое будущее та, которая одновременно получает два высших образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— Здравствуйте, Маргарита. Поздравляю вас с победой. Вы еще в шоке или уже осознали произошедшее?

— Если честно, у меня до сих пор идет осознание того, что произошло, что мне удостоилось носить титул Мисс Россия на протяжении года. Я понимаю и осознаю, что это будет сложный год, что придется много работать над собой и достойно представлять свою страну на международном конкурсе «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

— Вы до «Мисс Россия» участвовали в различных конкурсах: «Студенческая весна», шоу талантов, «Мисс Студенчество», «Мисс Европа 2023». Вы тогда ставили перед собой цель дойти до «Мисс Россия» или же все получилось само собой?

— «Мисс Россия» для меня была именно целью. Если другие некоторые проекты возникали спонтанно, просто меня судьба к ним вела: я попадала и в «Голос», и на «Мисс Студенчество России»,— то к «Мисс Россия» я готовилась осознанно, несколько лет. На протяжении этого времени я отказывала организаторам в участии в кастингах, они мне писали еще с 18 лет, но я понимала, что недостаточно хорошо еще говорю, хотелось подтянуть знание языков, поэтому я старалась для этого несколько лет, чтобы по итогу показать наилучший результат.

— Какая часть конкурса потребовала от вас больше сил и вовлеченности? Когда было тяжело?

— Наверное, самый эмоционально тяжелый момент — это ответы на вопросы жюри, когда мы уже прошли в целом все конкурсные этапы и отборы. Члены жюри пытались узнать нас лучше, как личность. Мы не были готовы к тем вопросам, которые нам будут задавать, мы не знали их, поэтому это было самое волнительное, а также интеллектуальный конкурс. На сцене и так присутствует мандраж и волнение, а здесь еще нужно собрать всю свою волю и мысли и ответить достойно и грамотно.

— А что было самым интересным? Что вам понравилось больше всего в участии?

— Мне очень понравился этап, где мы показывали наши творческие номера и национальные костюмы — они впечатлили меня больше всего. Многие девушки привозили из своих регионов действительно шикарные наряды, и меня как человека, который интересуется народным творчеством, это очень впечатлило и вдохновило. Также у нас был отдельный день, когда нас разделили по группам рандомным образом и мы с девочками должны были сделать сказку на новый лад. Мы работали в команде два дня, а потом показывали это на сцене. Все сделали это в шуточном формате, можно сказать, в формате КВН. Мы получили массу положительных эмоций от этого дня.

— При подготовке к конкурсу вы изучали, как он проходил в России в прошлые годы? Может быть, равнялись на кого-то из победительниц?

— Да, изучала, смотрела трансляции конкурсов, которые доступны в Сети, узнавала у своих подруг, которые уже участвовали в конкурсе «Мисс Россия», как проходит сам конкурс, как идет процесс подготовки, какие вещи с собой взять, чтобы чувствовать себя максимально комфортно. Не могу сказать, что я равнялась на кого-то. Я, конечно же, смотрела дефиле и как отвечают будущие «Мисс Россия» определенных лет — и просто ловила какой-то общий настрой, ту искру в глазах, которая есть у каждой победительницы, и старалась перенять это на себя.

— А может быть, есть какой-то секрет, что придает вам уверенности, из-за чего вы чувствуете себя на сцене лучше всех?

— Наверное, это просто мой личный настрой, которым я пользуюсь уже на протяжении многих лет, еще до того момента, когда я начала выступать на сцене и участвовать в вокальных конкурсах. Я всегда настраиваюсь перед сценой — я молчу, ни с кем не разговариваю, предупреждаю, естественно, девочек: дайте мне 15 минут, я настроюсь. И в голове у себя прокручиваю песни, которые меня вдохновляют, которые настраивают меня. Также, если я нервничаю перед выходом, я начинаю танцевать, чтобы через физические движения выгонять из себя все нервы и негатив. Любой артист нервничает перед выходом, но все волнения уходят, когда ты выходишь на сцену.

— Кого из других конкурсанток вы бы выбрали в победители?

— На самом деле я считаю, что все 50 девушек-финалисток, которые вышли в конкурс «Мисс Россия», достойны короны. Они проделали огромный путь из своих регионов, они все не только красивые, но и душевно наполненные, интеллигентные девушки, поэтому если бы была возможность, я бы дала корону каждой из них.

— На вашей странице в социальной сети указано, что вы учитесь в Российской таможенной академии, также выяснилось, что вы получаете музыкальное образование. Почему сделан такой выбор?

— Я сначала поступила в Российскую таможенную академию, доучилась до четвертого курса, после этого перешла на заочное обучение и параллельно поступила во МГИК (Московский государственный институт культуры.— «Ъ-СПб»), сейчас я на втором курсе. Музыкальное образование ко мне пришло позже. После участия в шоу «Голос» я поняла, что хочу заниматься вокалом профессионально. Александр Борисович Градский очень сильно меня поддержал и стал наставником, и я поняла, что, действительно, это знак, и нужно не бояться. Я выучила за полгода сольфеджио и подготовилась к ЕГЭ по литературе, сдала все вступительные и поступила с первого раза в творческий вуз, что достаточно тяжело сделать. Сейчас продолжаю учиться и в Таможенной академии, и во МГИКе на очной основе.

— Как же вам удается все успевать?

— Не знаю, кто сказал, что я все успеваю (смеется). Наверное, мне помогает четкий тайм-менеджмент, который я веду каждый день: я четко понимаю, куда, во сколько, куда я иду, где я должна быть. Планирую все свои дела заранее. Что касается вузов: мои сессии не совпадают, в этом плане мне немного легче. Когда идет сессия в Таможенной академии и при этом идет очное обучение во МГИКе, каждое утро мне приходится выбирать, в какой вуз я сегодня пойду, какие пары мне важнее, какие интереснее.

— Вы прежде были моделью, сейчас получаете два высших образования. И все же, какой вектор выберете для себя на будущее? В чем хотите реализоваться?

— Когда я переехала в Москву, мой вектор внимания все-таки сместился на обучение и на творческие проекты, не связанные с моделингом. В будущем, я думаю, что хочу связать свою жизнь именно с творчеством, со сценой. Я хочу стать певицей, к чему я, собственно, и иду. Также хочу продолжить работу с молодежью и детьми. Меня это очень вдохновляет и наполняет. Я планирую открыть свою собственную музыкальную школу, чтобы дети из многодетных семей, из малоимущих могли заниматься творчеством.

— Следующий этап — «Мисс Вселенная». Вы уже думаете, как будете удивлять мир?

— Пока что я еще пребываю в шоке от полученного титула Мисс Россия, но я задумалась над этими вопросами, конечно. Я готовлюсь в первую очередь морально. Я думаю, что даже обращусь к психологу, и не считаю, что это стыдно. Хочу, чтобы мое ментальное здоровье и моя уверенность в себе были непоколебимы — нужно быть твердой и уверенной в себе в нынешней ситуации. Также отдельно буду заниматься с репетитором английского языка, чтобы подтянуть еще сильнее свой уровень, буду заниматься походкой, продолжать развивать актерские и ораторские навыки.

— А у Анны Линниковой (Мисс Россия 2022. — «Ъ-СПб») будете спрашивать, как она участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная»?

— Конечно, да. Также я напишу другим нашим Мисс. Я думаю, они мне с радостью помогут.

Беседовала Татьяна Титаева

Ранее «Ъ-СПб» узнал, чем Маргарита Голубева занималась до того, как пришла на национальный конкурс, в котором ей удалось обойти представительниц других регионов России.