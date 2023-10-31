СК РФ заинтересовался расследованием нападения мигранта на девушек в Самаре

Руководитель СУ СК РФ по Самарской области Марат Галиханов представит доклад о проверке инцидента с участием иностранца и местных девушек. Поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«В сети интернет размещено сообщение, из которого следует, что водитель такси нанес удары двум девушкам. Предположительно, мужчина является уроженцем иностранного государства»,— говорится в сообщении.

Перед этим региональное следствие начало проверку. Видео конфликта между мужчиной и двумя девушками в Самаре было выложено 30 октября.

Ранее в Самаре произошел ряд преступлений с участием мигрантов. В связи с этим на прошлой неделе в городе были арестованы пятеро иностранцев, которые, по версии следствия, участвовали в массовых драках с местными жителями. Они произошли в Самаре с 15 по 17 октября.

После конфликта в парке Победы силовики начали проверку и возбудили уголовное дело, а СК РФ взял ситуацию на контроль. Также в сети появились видеоролики с несовершеннолетними мигрантами. Авторы видео прокомментировали санкции, грозящие участникам массовых драк.

Кроме оскорблений в адрес главы региона один из героев видеоролика заявляет, что он участвовал в конфликте с местными детьми и говорит о том, что уверен в своей безнаказанности. Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев направил соответствующее обращение на имя прокурора Самарской области Сергея Берижицкого. Затем было возбуждено уголовное дело об оскорблении губернатора.

На фоне последних скандалов с мигрантами в Самаре собираются провести «Русский марш». В то же время главы городских районов начали обсуждать с диаспорами профилактику преступлений среди иностранцев.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновники занялись воспитанием мигрантов».

Георгий Портнов