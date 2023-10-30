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Мигрант избил пассажирку такси в Самаре

СУ СКР по Самарской области проводит проверку по факту избиения таксистом пассажирки. По данным ведомства, водитель автомобиля является уроженцем иностранного государства.

Видео конфликта между мужчиной и двумя девушками в Самаре было выложено 30 октября. Во время перепалки таксист нанес удары пассажирке.

По результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Самарской области завершает проверку комиссия Генеральной прокуратуры РФ, которая работала с прошлой недели. Как стало известно «Ъ-Волга», целью визита представителей надзорного ведомства является комплексное изучение наиболее резонансных проблем в регионе.

В частности, сотрудники Генпрокуратуры РФ изучают скандалы, связанные с мигрантами, проверяя реакцию местных властей и правоохранительных органов. Ранее в Самаре произошло несколько преступлений с участием приезжих, что вызвало огромный общественный резонанс.

Евгений Чернов

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