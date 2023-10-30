Главные новости за 30 октября. Белгород, Воронеж, Орел, Тамбов

Крупный производитель лапши быстрого приготовления под брендом «Доширак» планирует заняться производством муки в Тамбовской области

Министерство строительной политики Воронежской области начало искать подрядчика для проектирования завода мотогондол за 11 млрд руб.

В Воронеже в четвертый раз случился пожар в одном и том же расселенном здании-памятнике в центре. Мэрия не исключает поджога.

ВСУ в воскресенье несколько увеличили интенсивность обстрелов Белгородской области. Власти зафиксировали 46 выпущенных по российскому региону боеприпасов.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что дорогую отделку домов после обстрелов восстанавливают только за доплату от жителей. Каждый такой случай становится «проблемой»

Стало известно, что российских дипломатов в Калифорнии не пустили на открытие памятника, установленного воронежским бизнесменом

Главу районного отделения ГИБДД в Орловской области поместили под домашний арест по подозрению в коррупции