Дорогую отделку после обстрелов в Белгородской области восстанавливают за доплату от жителей

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков во время стрима «Десять вопросов губернатору» на своей странице «Вконтакте» прокомментировал особенности восстановления после обстрелов ВСУ жилья с дорогостоящей отделкой». Каждый такой объект, по его словам, становится «проблемой» и требует «отдельного обсуждения и компромиссов».

Об этом господин Гладков сказал, отвечая на вопрос подписчика, заявившего, что его дом в Шебекино был обстрелян в июне, но до сих пор не отремонтирован: «Подрядчик не приступает к работам, поскольку ему не выделяют денег».

Губернатор ответил, что это «не совсем корректная информация»: «На работы в Шебекино в пятницу перечислили 349 млн руб., в ближайшие пару дней направим еще 159 млн руб. Подрядчики об этом знают. Но ваш случай особенный, у вас дорогостоящий ремонт, дорогостоящие материалы. Знаю, что вы уже нашли компромисс и выразили готовность взять часть расходов на себя».

«Мы восстанавливаем крыши, используя металлопрофиль, поэтому стоимость работ составляет около 50 тыс. Качество здесь обсуждению не подлежит, потому что оно должно быть хорошим. Но некоторые хотят новую крышу из дорогих материалов за полмиллиона… Также мы ставим за счет бюджета стандартные пластиковые окна. На них вы не согласны, но готовы доплатить. Значит. компромисс найден и в ближайшее время ремонтные бригады начнут работать у вас на доме»,— ответил жителю губернатор

Сергей Калашников

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