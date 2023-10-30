Главу районного отделения ГИБДД в Орловской области поместили под домашний арест

Залегощенский райсуд Орловской области избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении начальника местного отделения ГИБДД ОМВД России полковника Юрия Сергеева, подозреваемого в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы).

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета России, уголовное дело против него было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ и УМВД России по Орловской области. Если вину полицейского в совершении преступления докажут, он будет уволен из ведомства.

По версии следствия, 27 октября этого года в поселке Залегощь подозреваемый лично получил от местного жителя более 20 тыс. руб. Деньги предназначались за прекращение производства по делу об административном правонарушении. В Следственном комитете уточнили, что сейчас проводятся следственные действия и назначен комплекс судебных экспертиз.

Сергей Толмачев

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