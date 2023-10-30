Российских дипломатов в Калифорнии не пустили на открытие памятника, установленного воронежским бизнесменом

Американский госдепартамент не согласовал поездку российских дипломатов на церемонию открытия монумента святому праведному Иоанну Кронштадтскому в Сан-Диего, штат Калифорния, сообщает «Ъ» со ссылкой на посольство России в США.

Инициатива установки памятника, который был открыт 29 октября на территории православного храма в Сан-Диего, по данным «Ъ-Черноземье» принадлежит воронежскому бизнесмену и меценату Петру Вьюнову и близкому ему фонду «Под покровом Богородицы»

Как сообщили в посольстве, всего творческой мастерской ООО «РНТМ "Артпроект"» были отлиты два бронзовых монумента, второй — установлен в Вашингтоне у ­Иоанно-Предтеченского собора.

«Дипломаты РФ хотели принять участие в знаменательном событии, которое способствует сохранению родной культуры, русского языка, а также укреплению единства нашей диаспоры... Однако госдепартамент отказал нам в согласовании поездки»,— отмечают в российской дипмиссии. Там пояснили, что в последнее время возможности «разделить торжественные моменты» с соотечественниками у российских дипломатов бывают нечасто из-за запретов внешнеполитического ведомства США.

В посольстве также поблагодарили «всех, кто участвовал в реализации этой значимой инициативы, цель которой — преумножение объектов культурно-исторического наследия России в Америке»

Помимо установки памятника Иоанну Кронштадтскому в Калифорнии, по данным «Ъ-Черноземье», господин Вьюнов занимается проектом по созданию в Воронеже монументов космонавту Юрию Гагарину и основоположнику русской школы аэродинамики Николаю Жуковскому. Их бюсты планируют установить у Военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Гагарина в Левобережном районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятники Юрию Гагарину и Николаю Жуковскому перед установкой в Воронеже

Фото: пресс-служба Памятники Юрию Гагарину и Николаю Жуковскому перед установкой в Воронеже

Фото: пресс-служба

Сергей Калашников, Андрей Цветков

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