За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 46 боеприпасами и одним дроном

В воскресенье, 29 октября, ВСУ атаковали Белгородскую область одним беспилотником и 46 боеприпасами. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших и разрушений ни в одноим инциденте нет.

В Белгородском районе по селу Щетиновка было выпущено семь артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — два. Также в Журавлевке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства.

В Валуйском городском округе по селу Долгое противник ударил 16 артиллерийскими минами и десятью снарядами из РСЗО «Град».

В Грайворонском городском округе на окраине села Новостроевка-Вторая с дрона было сброшено два взрывных устройства.

В Шебекинском городском округе в селе Муром ВСУ сбросили с беспилотника два осколочных боеприпаса, также один БПЛА упал там и взорвался. Село Новая Таволжанка было атаковано четырьмя танковыми снарядами, хутор Панков — одной артиллерийской миной.

Днем ранее ВСУ выпустили по Белгородской области 18 различных боеприпасов.

Как на Белгородчине усиливают оборону на фоне снижения интенсивности обстрелов — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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