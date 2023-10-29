Главные новости за 29 октября. Кубань, Крым, Адыгея
В Крыму и над Черным морем в ночь на 29 октября уничтожили 36 украинских беспилотников.
В Северском районе на территории Афипского НПЗ произошел пожар. В соцсетях сообщили о звуках беспилотника и взрыва, однако официально данную информацию не комментируют. Погибших и пострадавших нет.
В Краснодаре начали проверку по факту избиения пенсионерки на детской площадке. По предварительной информации, на женщину напала мать трехлетнего мальчика, которая решила, что пострадавшая ударила ее ребенка. Полиция также проверяет сведения о возможном причинении телесных увечий мальчику.
В Технопарке Севастополя в 2024 году введут в эксплуатацию новое здание с офисами. Ввод будет осуществляться поэтажно. В настоящее время на территории «ИТ Крым» нет свободных площадей. В парке функционируют 20 компаний.
В горах Сочи за сутки нашли четырех заблудившихся туристов.
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии с двумя пассажирскими автобусами в Севастополе. В результате ДТП пострадали 14 человек. Погибших нет.
Лоукостер «Победа» выполнила первый международный рейс из Сочи в Гюмри (Армения). В полет отправились 113 пассажиров. В дальнейшем рейсы будут выполняться каждую неделю по вторникам, четвергам, пятницам и субботам.
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