Главные новости за 29 октября. Кубань, Крым, Адыгея

В Крыму и над Черным морем в ночь на 29 октября уничтожили 36 украинских беспилотников.

В Северском районе на территории Афипского НПЗ произошел пожар. В соцсетях сообщили о звуках беспилотника и взрыва, однако официально данную информацию не комментируют. Погибших и пострадавших нет.

В Краснодаре начали проверку по факту избиения пенсионерки на детской площадке. По предварительной информации, на женщину напала мать трехлетнего мальчика, которая решила, что пострадавшая ударила ее ребенка. Полиция также проверяет сведения о возможном причинении телесных увечий мальчику.

В Технопарке Севастополя в 2024 году введут в эксплуатацию новое здание с офисами. Ввод будет осуществляться поэтажно. В настоящее время на территории «ИТ Крым» нет свободных площадей. В парке функционируют 20 компаний.

В горах Сочи за сутки нашли четырех заблудившихся туристов.

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии с двумя пассажирскими автобусами в Севастополе. В результате ДТП пострадали 14 человек. Погибших нет.

Лоукостер «Победа» выполнила первый международный рейс из Сочи в Гюмри (Армения). В полет отправились 113 пассажиров. В дальнейшем рейсы будут выполняться каждую неделю по вторникам, четвергам, пятницам и субботам.

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