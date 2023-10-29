Лоукостер «Победа» выполнил первый международный рейс из Сочи в Гюмри

Авиакомпания «Победа» выполнила первый международный рейс из Сочи в Гюмри (Армения). Об этом сообщила пресс-служба ГК «Аэродинамика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика»

Первый перелет был выполнен на Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров.

«В первый полет из главного южного хаба отправилось 113 пассажиров»,— говорится в сообщении.

Авиаперелеты из Сочи в Гюмри выполняются четыре раза в неделю по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Время в полете достигает 1 часа 15 минут.

Анастасия Донскова

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