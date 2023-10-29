В горах Красной поляны за сутки нашли четырех заблудившихся туристов

В Сочи за минувшие сутки в горах нашли четырех заблудившихся туристов в горах Красной Поляны. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Кубань-Спас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГКУ «Кубань-Спас» Фото: пресс-служба ГКУ «Кубань-Спас»

Группа из трех туристов отправилась в пеший маршрут от поселка городского типа Красная поляна до села Медведовка 28 октября. Участники похода не рассчитали время в пути, устали и замерзли, из-за чего им пришлось обратиться за помощью к спасателям. Пострадавших нашли и доставили в безопасное место.

Еще один мужчина поднялся на хребет Аибга, после чего свернул с тропы в лес и заблудился. Поисковые работы начались вечером субботы и завершились утром в воскресенье. Мужчину нашли. Медицинская помощь туристу не потребовалась.

Анастасия Донскова

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