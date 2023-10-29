В технопарке в Севастополе в 2024 году введут новое здание

В 2024 году на территории технопарка «ИТ Крым» в Севастополе начнут ввод в эксплуатацию нового здания. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил основатель Технопарка Дмитрий Гачко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал «ИТ Крым» Фото: портал «ИТ Крым»

Ввод здания будут проводить поэтажно. В общей сложности площадь корпуса составит 3,5 тыс. кв.м. Там расположатся офисы и жилые площади для резидентов.

В настоящее время завершается реконструкция первого корпуса Технопарка площадью 9 тыс. кв.м. Господин Гачко отметил, что спрос на аренду в «ИТ Крым» стабилен.

«Изменений спроса за последний год мы не наблюдали. Свободных площадей в Технопарке на сегодня нет»,— пояснил IT-предприниматель.

На территории Технопарка сейчас работают более 20 компаний (около 400 специалистов).

Анастасия Донскова

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