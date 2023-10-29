В Крыму и над Черным морем уничтожили 36 украинских беспилотников
Ночью 29 октября в северо-западной части Крыма и над акваторией Черного моря уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве сообщают, что была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.
Где именно были сбиты беспилотники не уточняется. Данных о пострадавших и разрушениях нет.
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