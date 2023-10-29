На Афипском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар
В ночь с 28 на 29 октября на территории Афипского НПЗ произошел пожар. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
По информации ЕДДС, на территории завода произошло локальное возгорание. В результате произошедшего пострадавших нет.
«Инфраструктура не получила повреждений, угроза предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов также отсутствует»,— говорится в сообщении.
Пользователи соцсетей сообщают, что перед пожаром был слышен громкий звук взрыва. Официально данные сведения не комментируют. Ранее Минобороны сообщило об атаке 36 беспилотников над акваторией Черного моря и в северо-западной части Крыма.
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