Бастрыкин поручил возбудить дело из-за аварии с двумя автобусами в Севастополе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту автоаварии с участием двух пассажирских автобусов в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По данным ведомства, в ДТП пострадали 14 человек. Как сообщает прокуратура РК, столкновение автобусов произошло вечером 28 октября.

«Пассажирский микроавтобус, следующий по маршруту №16, совершил столкновение с находящимся на остановке автобусом, следующим по маршруту №110»,— говорится в сообщении.

Всем травмированным участникам аварии была оказана медицинская помощь.

Анастасия Донскова

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