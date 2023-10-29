Бастрыкин поручил возбудить дело из-за аварии с двумя автобусами в Севастополе
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту автоаварии с участием двух пассажирских автобусов в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба СКР.
По данным ведомства, в ДТП пострадали 14 человек. Как сообщает прокуратура РК, столкновение автобусов произошло вечером 28 октября.
«Пассажирский микроавтобус, следующий по маршруту №16, совершил столкновение с находящимся на остановке автобусом, следующим по маршруту №110»,— говорится в сообщении.
Всем травмированным участникам аварии была оказана медицинская помощь.
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