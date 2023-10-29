В Краснодаре начали проверку по факту нападения приезжей на пенсионерку

В Краснодаре в отношении 31-летней приезжей из Сахалинской области начали проверку по факту нападения на 73-летнюю женщину на детской площадке. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Героя Яцкова. По данным ведомства, нападавшая, являющаяся матерью двоих детей узнала от своего старшего сына, что ее трехлетнего ребенка ударила неизвестная женщина. Выйдя на улицу мать малолетнего подошла к пенсионерке, сидевшей на скамейке, и нанесла женщине несколько ударов.

В соцсетях распространилось видео, на кадрах которого нападавшая схватила пенсионерку за волосы, стащила со скамейки и ударила несколько раз руками и ногами в область головы. На расспросы очевидцев о причинах произошедшего молодая женщина заявила, что на пенсионерку якобы указали другие родители, находившиеся на площадке.

В полиции также проводят проверку о получении малолетним телесных повреждений.

Анастасия Донскова

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