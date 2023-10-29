Главные новости недели в Нижегородской области к 29 октября

Хоккейный клуб «Торпедо» обратился в Континентальную хоккейную лигу с предложением провести два матча на стадионе «Нижний Новгород». Руководство футбольного клуба «Пари-НН» отнеслось к идее скептически. Если залить площадку, трава может не успеть вырасти к следующей домашней игре, считает гендиректор ФК Давид Мелик-Гусейнов.

Акционер «Волга капитал» Станислав Машагин, обвиненный в хищении свыше 960 млн руб. у нижегородского банка «Ассоциация», попросил следствие провести дополнительную финансово-экономическую экспертизу. По мнению защиты, предыдущие исследования были неполными.

Михаил Пучков назначен министром образования и науки Нижегородской области, Ольга Сулима сохранила пост министра финансов региона. Их кандидатуры согласовали в профильных федеральных министерствах.

ООО «Агроинжиниринговая компания» намерено запустить в Володарске производство удобрений. Компания вложит в проект 1,5 млрд руб.

Проект бюджета Нижегородской области на 2024 год внесен на рассмотрение заксобрания. Бюджет сверстан с дефицитом 3,6 млрд руб.

Возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении ГУММиД Нижнего Новгорода. Заявление подал гендиректор муниципального стройзаказчика Андрей Левдиков. Он попросил Следственный комитет разобраться в истории с долгами за строительство станции метро «Стрелка».

Нижегородское заксобрание согласовало кандидатуры восьми заместителей губернатора и четырех заместителей председателя правительства. После перевыборов главы региона состав не изменился.

Канатная дорога на Бор открылась после ремонта 27 октября. Ее работу приостановили 2 октября, чтобы подготовить воздушную трассу к повышенной нагрузке. Теперь канат может перевозить вдвое больше кабин.

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