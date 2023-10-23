На футбольном стадионе «Нижний Новгород» может пройти два хоккейных матча

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» намерен провести на футбольном стадионе «Нижний Новгород» хоккейный матч с минским «Динамо». По данным ТАСС, клуб уже направил соответствующее обращение в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Матч планируется провести 7 января. Также предлагается организовать на стадионе матч Молодежной хоккейной лиги с участием нижегородского клуба «Чайка».

Стадион «Нижний Новгород» построен к чемпионату мира по футболу 2018 года и вмещает до 45 тыс. зрителей. Рядом со стадионом строится ледовая арена на 12 тыс. зрителей, которая должна стать домашней для нижегородского «Торпедо». Пока нижегородский клуб принимает гостей во Дворце спорта профсоюзов на проспекте Гагарина, который может вместить 5,6 тыс. болельщиков.

Андрей Репин