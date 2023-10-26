Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Канатная дорога на Бор откроется после ремонта 27 октября

Работу канатной дороги Нижний Новгород — Бор планируется возобновить 27 октября, сообщили в областном Центре развития транспортных систем (ЦРТС). Воздушную трассу закрыли 2 октября для подготовки к повышенной нагрузке: количество кабин увеличили вдвое.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Изначально канатную дорогу обещали открыть 15 октября, затем запуск несколько раз откладывали. В последний раз открытие перенесли на неопределенный срок для проверки качества выполненных работ.

Елена Ковалева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...