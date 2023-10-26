Канатная дорога на Бор откроется после ремонта 27 октября

Работу канатной дороги Нижний Новгород — Бор планируется возобновить 27 октября, сообщили в областном Центре развития транспортных систем (ЦРТС). Воздушную трассу закрыли 2 октября для подготовки к повышенной нагрузке: количество кабин увеличили вдвое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Изначально канатную дорогу обещали открыть 15 октября, затем запуск несколько раз откладывали. В последний раз открытие перенесли на неопределенный срок для проверки качества выполненных работ.

Елена Ковалева