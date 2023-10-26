В «Пари-НН» скептически отнеслись к идее о хоккее на футбольном стадионе

Руководство нижегородского футбольного клуба «Пари-НН» скептически отнеслось к идее провести хоккейный матч на стадионе «Нижний Новгород. Как написал в своем Telegram-канале генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов, футбольное поле это самое ценное, что есть на стадионе. Сохранить естественный газон в нижегородских широтах в зимнее время очень сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ФК "Пари-НН" Давид Мелик-Гусейнов (в центре)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Генеральный директор ФК "Пари-НН" Давид Мелик-Гусейнов (в центре)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По мнению гендиректора футбольного клуба, лед от хоккейной повлияет на газонную траву и большой вопрос успеет ли она вырасти к началу марта, когда клуб планирует провести первую после зимы домашнюю игру.

«Такие эксперименты уже были в истории. Несколько лет после этого восстанавливали покрытие. В случае негодности газона, футбольные матчи могут перенести на резервное поле. Для нашей команды резервное поле, сертифицированное РПЛ, находится в Самаре»,— отметил господин Мелик-Гусейнов.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» обратился Континентальную хоккейную лигу с предложением в январе 2024 года провести на стадионе «Нижний Новгород» хоккейный матч с минским «Динамо». Также предлагается провести на стадионе матч Молодежной хоккейной лиги с участием нижегородского клуба «Чайка».

Андрей Репин