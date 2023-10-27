Ольга Сулима назначена министром финансов Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин 26 октября вновь назначил Ольгу Сулиму министром финансов Нижегородской области. По данным пресс-службы областного правительства, кандидатура госпожи Сулимы прошла все необходимые согласования в минфине РФ. С конца сентября она возглавляла нижегородский минфин в статусе исполняющего обязанности министра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», также 26 октября областное заксобрание согласовало 12 человек на посты заместителей губернатора и заместителей председателя регионального правительства. До этого Глеб Никитин назначил на должности более 20 министров и глав департаментов. Все они занимали свои посты в предыдущем составе правительства, но в конце сентября подали в отставку после перевыборов губернатора.

Ольга Сулима окончила Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Экономика и организация железнодорожного транспорта» и Нижегородскую правовую академию по специальности «Юриспруденция». В разные годы работала в финансовой службе Горьковской железной дороги, контрольно-счетной палате, управлении федерального казначейства по Нижегородской области, нефтяной компании «НОРСИ-Ойл». С 1999 года возглавляла департамент финансов Нижнего Новгорода. С 2002 года работала в коммерческих компаниях. В мае 2008 года возглавила министерство финансов Нижегородской области.

Андрей Репин