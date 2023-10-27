Глава СК РФ поручил возбудить дело о мигранте, протащившем самарца на машине

Уголовное дело о противоправных действиях мигранта в отношении мужчины будет возбуждено в Самаре. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация об инциденте 22 октября текущего года на территории ЖК «Рассвет». Как установило следствие, местный житель-пешеход сделал замечание иностранцу за рулем машины за то, что тот превысил скорость в жилой зоне.

Во время беседы потерпевший положил руку на стекло авто. После этого мигрант в ответ на сделанное ему замечание зажал руку оппонента стеклом машины, нажал на педаль газа и протащил жителя Самары по земле.

Пострадавший получил серьезные травмы. Руководитель СУ СК РФ по Самарской области Марат Галиханов представит Александру Бастрыкину доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Перед этим была начата доследственная проверка по факту инцидента.

Ранее в Самаре произошел ряд преступлений с участием мигрантов. В связи с этим на прошлой неделе в городе были арестованы пятеро иностранцев, которые, по версии следствия, участвовали в массовых драках с местными жителями. Они произошли в Самаре с 15 по 17 октября.

После конфликта в парке Победы силовики начали проверку и возбудили уголовное дело, а СК РФ взял ситуацию на контроль. Также в сети появились видеоролики с несовершеннолетними мигрантами. Авторы видео прокомментировали санкции, грозящие участникам массовых драк.

Кроме оскорблений в адрес главы региона один из героев видеоролика заявляет, что он участвовал в конфликте с местными детьми и говорит о том, что уверен в своей безнаказанности. Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев направил соответствующее обращение на имя прокурора Самарской области Сергея Берижицкого. Затем было возбуждено уголовное дело об оскорблении губернатора.

На фоне последних скандалов с мигрантами в Самаре собираются провести «Русский марш». В то же время главы городских районов начали обсуждать с диаспорами профилактику преступлений среди иностранцев.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновники занялись воспитанием мигрантов».

Георгий Портнов