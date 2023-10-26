В Самаре расследуют инцидент с мигрантом, протащившим мужчину на машине

Начата доследственная проверка по факту инцидента с мигрантом и местным жителем в Самаре. Ранее конфликт попал на видео, которое разместили в соцсетях. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Из видео установлено, что находившийся за рулем автомобиля мигрант поднял стекло, зажав руку мужчине и начал движение на большой скорости, протащив его на значительное расстояние»,— говорится в сообщении.

По сообщениям в соцсетях, инцидент произошел у ЖК «Рассвет». Местный житель-пешеход обратил внимание на машину, быстро ехавшую между домами, подошел к ней и решил сделать замечание водителю.

Во время беседы он положил руку на стекло машины. Автомобилист не стал отвечать на замечание, поднял стекло и продолжил движение.

Ранее в Самаре произошел ряд преступлений с участием мигрантов. В связи с этим на прошлой неделе в городе были арестованы пятеро иностранцев, которые, по версии следствия, участвовали в массовых драках с местными жителями. Они произошли в Самаре с 15 по 17 октября.

После конфликта в парке Победы силовики начали проверку и возбудили уголовное дело, а СК РФ взял ситуацию на контроль. Также в сети появились видеоролики с несовершеннолетними мигрантами. Авторы видео прокомментировали санкции, грозящие участникам массовых драк.

Кроме оскорблений в адрес главы региона один из героев видеоролика заявляет, что он участвовал в конфликте с местными детьми и говорит о том, что уверен в своей безнаказанности. Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев направил соответствующее обращение на имя прокурора Самарской области Сергея Берижицкого. Затем было возбуждено уголовное дело об оскорблении губернатора.

На фоне последних скандалов с мигрантами в Самаре собираются провести «Русский марш». В то же время главы городских районов начали обсуждать с диаспорами профилактику преступлений среди иностранцев.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновники занялись воспитанием мигрантов».

Георгий Портнов