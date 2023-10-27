Полиция с ОМОНом проводит рейд по мигрантам в Кировском районе Самары

Сотрудники полиции вместе с ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области выехали в пятницу утром в Кировский район Самары. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Силовики проводят плановое оперативно-профилактическое мероприятие по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и выявлению административных нарушений в жилом секторе, на улицах и общественных местах.

Ранее в городе произошел инцидент с мигрантом, протащившим мужчину на машине. По сообщениям в соцсетях, местный житель решил высказать автомобилисту-иностранцу недовольство его стилем вождения в жилом секторе.

Во время беседы мужчина положил руку на стекло машины со стороны водителя, тот поднял стекло и продолжил движение. Начата доследственная проверка.

Перед этим в Самаре произошел ряд преступлений с участием мигрантов. В связи с этим на прошлой неделе в городе были арестованы пятеро иностранцев, которые, по версии следствия, участвовали в массовых драках с местными жителями. Они произошли в Самаре с 15 по 17 октября.

После конфликта в парке Победы силовики начали проверку и возбудили уголовное дело, а СК РФ взял ситуацию на контроль. Также в сети появились видеоролики с несовершеннолетними мигрантами. Авторы видео прокомментировали санкции, грозящие участникам массовых драк.

Кроме оскорблений в адрес главы региона один из героев видеоролика заявляет, что он участвовал в конфликте с местными детьми и говорит о том, что уверен в своей безнаказанности. Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев направил соответствующее обращение на имя прокурора Самарской области Сергея Берижицкого. Затем было возбуждено уголовное дело об оскорблении губернатора.

На фоне последних скандалов с мигрантами в Самаре собираются провести «Русский марш». В то же время главы городских районов начали обсуждать с диаспорами профилактику преступлений среди иностранцев.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновники занялись воспитанием мигрантов».

Георгий Портнов