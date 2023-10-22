Глава СК РФ поручил возбудить дело о нападении мигрантов на детей в Самаре

Руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Марат Галиханов возбудит уголовное дело о нападении мигрантов на детей в региональной столице. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Основанием для поручения стали сообщения о противоправных действиях детей выходцев из Средней Азии в отношении несовершеннолетних в Самаре. Ранее появилась информация о том, что малолетние иностранцы отобрали у десятилетнего ребенка шапку.

Кроме того, сообщалось о психологическом давлении группы подростков на учеников местной школы. В частности, они «преследовали малолетних, выкрикивали в их адрес угрозы», отмечают в Следственном комитете РФ. Ведомство поставило расследование ситуации на контроль.

Ранее в Самаре было задержано семь предполагаемых участников массовых драк. Они произошли в Самаре с 15 по 17 октября. Нападавшие мигранты жестоко избили местных жителей.

После конфликта в парке Победы силовики начали проверку и возбудили уголовное дело, а СК РФ взял ситуацию на контроль. Также в сети появились видеоролики с несовершеннолетними мигрантами. Авторы видео прокомментировали санкции, грозящие участникам массовых драк.

Кроме оскорблений в адрес главы региона один из героев видеоролика заявляет, что он участвовал в конфликте с местными детьми и говорит о том, что уверен в своей безнаказанности. Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев направил соответствующее обращение на имя прокурора Самарской области Сергея Берижицкого. После этого было возбуждено уголовное дело об оскорблении губернатора.

Георгий Портнов