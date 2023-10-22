Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава СК РФ поручил возбудить дело о нападении мигрантов на детей в Самаре

Руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Марат Галиханов возбудит уголовное дело о нападении мигрантов на детей в региональной столице. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Основанием для поручения стали сообщения о противоправных действиях детей выходцев из Средней Азии в отношении несовершеннолетних в Самаре. Ранее появилась информация о том, что малолетние иностранцы отобрали у десятилетнего ребенка шапку.

Кроме того, сообщалось о психологическом давлении группы подростков на учеников местной школы. В частности, они «преследовали малолетних, выкрикивали в их адрес угрозы», отмечают в Следственном комитете РФ. Ведомство поставило расследование ситуации на контроль.

Ранее в Самаре было задержано семь предполагаемых участников массовых драк. Они произошли в Самаре с 15 по 17 октября. Нападавшие мигранты жестоко избили местных жителей.

После конфликта в парке Победы силовики начали проверку и возбудили уголовное дело, а СК РФ взял ситуацию на контроль. Также в сети появились видеоролики с несовершеннолетними мигрантами. Авторы видео прокомментировали санкции, грозящие участникам массовых драк.

Кроме оскорблений в адрес главы региона один из героев видеоролика заявляет, что он участвовал в конфликте с местными детьми и говорит о том, что уверен в своей безнаказанности. Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев направил соответствующее обращение на имя прокурора Самарской области Сергея Берижицкого. После этого было возбуждено уголовное дело об оскорблении губернатора.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...