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Мигранты-подростки нападают на детей в центре Самары

Мигранты-подростки совершают массовые нападения на детей в центре Самары. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, опубликовавший жалобу местной жительницы.

Женщина заявила о том, что у ее ребенка мигранты-подростки украли шапку. Также они неоднократно нападают на учеников Самарской Вальдорфской школы. Родители просят обеспечить патрулирование данного района для безопасности детей. Также они просят проверить законность пребывания в России напавших подростков и их семей.

Ранее в Самаре было задержано семь предполагаемых участников массовых драк. Они произошли в Самаре с 15 по 17 октября. Нападавшие мигранты жестоко избили местных жителей.

После конфликта в парке Победы силовики начали проверку и возбудили уголовное дело, а СК РФ взял ситуацию на контроль. Также в сети появились видеоролики с несовершеннолетними мигрантами. Авторы видео прокомментировали санкции, грозящие участникам массовых драк.

Кроме оскорблений в адрес главы региона один из героев видеоролика заявляет, что он участвовал в конфликте с местными детьми и говорит о том, что уверен в своей безнаказанности. Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев направил соответствующее обращение на имя прокурора Самарской области Сергея Берижицкого. После этого было возбуждено уголовное дело об оскорблении губернатора.

Евгений Чернов

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