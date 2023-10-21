Оскорбившие самарского губернатора азиаты не достигли возраста уголовной ответственности

Оскорбившие самарского губернатора Дмитрия Азарова выходцы из Таджикистана не достигли возраста уголовной ответственности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Ранее сообщалось о задержании малолетних правонарушителей. По данным политика, родным братьям исполнилось 12 и 9 лет. Они регулярно терроризировали сверстников в округе, устраивая драки и побоища. В Самаре они жили без родителей. Отец нарушителей закона находится в Таджикистане, а мать уехала в Москву.

Старший брат помещен в центр содержания для несовершеннолетних, поскольку он является участником и одним из зачинщиков молодежных побоищ с участием мигрантов.

Ранее в Самаре было задержано семь предполагаемых участников массовых драк. Они произошли в Самаре с 15 по 17 октября. Нападавшие мигранты жестоко избили местных жителей.

После конфликта в парке Победы силовики начали проверку и возбудили уголовное дело, а СК РФ взял ситуацию на контроль. Также в сети появились видеоролики с несовершеннолетними мигрантами. Авторы видео прокомментировали санкции, грозящие участникам массовых драк.

Один из героев видеоролика заявлял, что он участвовал в конфликте с местными детьми и говорит о том, что уверен в своей безнаказанности. Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев направил соответствующее обращение на имя прокурора Самарской области Сергея Берижицкого. После этого было возбуждено уголовное дело об оскорблении губернатора. Глава таджикской автономии ранее предполагал, что оскорбившие главу региона школьники являются цыганами.

Евгений Чернов