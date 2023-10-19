Главные новости к утру 19 октября

В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден планирует обратиться к нации 19 октября. Темой обращения господина Байдена станет военный конфликт на Украине и война между Израилем и движением «Хамас».

Американский миллиардер Илон Маск допускает возможность блокировки принадлежащей ему социальной сети X (экс-Twitter) на территории Европейского союза, сообщает издание Business Insider со ссылкой на источники. По данным издания, он обсуждал вероятность блокировки соцсети из-за нового закона ЕС о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA).

Посол России в Австралии Алексей Павловский заявил, что считает отношения между странами «разрушенными до основания». По его словам, вина за это лежит на австралийской стороне, которая поддерживает все действия «коллективного Запада».

Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» и эксзамначальника департамента аппарата полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Владимир Мешков сбежал за границу и объявлен в международный розыск. По данным СКР, он участвовал в хищении более 600 млн руб., выделенных из бюджета на реконструкцию стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.

Работающая в России словенская фармкомпания KRKA добилась в президиуме Суда по интеллектуальным правам повторного разбирательства, которое может привести к аннулированию патента AstraZeneca на дапаглифлозин, применяемый при лечении диабета второго типа. Подробнее.

Верховный суд РФ решит, можно ли проиндексировать долг банкротящейся компании в связи с инфляцией. Единого подхода к вопросу нет, поскольку в нем сталкиваются нормы Арбитражного процессуального кодекса и закона о несостоятельности. Подробнее.

Роскомнадзор официально подтвердил утечку персональных данных около 1 млн клиентов МТС Банка, теперь финансовой организации грозит штраф на сумму до 100 тыс. руб.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Россия поставила в нынешнем году уже более 75 млн т нефти в Китай. По его данным, это на 25% больше, чем в минувшем году.

О главных событиях 19 октября — в анонсах «Ъ».