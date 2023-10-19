Байден выступит с обращением к американцам по Украине и Израилю 19 октября

В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден планирует обратиться к нации в ближайшее время. Темой обращения господина Байдена станет военный конфликт на Украине и война между Израилем и палестинским исламским движением «Хамас».

Как уточняет телеканал CNN со ссылкой на Белый дом, «большое выступление» американского президента должно состояться в четверг, 19 октября, в Овальном кабинете в 20:00 по местному времени (3:00 мск 20 октября).

Отмечается, что в своей речи Джо Байден расскажет о реакции американских властей «на военные действия, ведущиеся Россией на Украине, и на террористические атаки "Хамаса" на Израиль». В Белом доме пояснили, что господин Байден выскажется о тех мерах, которые предпринимают США для помощи Израилю и Украине. Более подробное содержание предстоящего обращения президента Соединенных Штатов к нации пока не раскрывается.

Александр Кислов