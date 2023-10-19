Посол РФ в Австралии: отношения Москвы и Канберры разрушены до основания

Посол России в Австралии Алексей Павловский заявил, что считает отношения между Москвой и Канберрой «разрушенными до основания». По его словам, вина за это лежит на австралийской стороне, которая поддерживает все действия «коллективного Запада».

«Двусторонние отношения разрушены до основания, причем это сделано исключительно в контексте общей позиции коллективного Запада. Других причин не было и нет»,— рассказал дипломат в интервью «РИА Новости».

Господин Павловский назвал ошибочной санкционную политику против РФ со стороны австралийских властей. По словам посла, от действий руководства страны страдают и представители бизнес-сообщества Австралии. «Мне приходилось неоднократно встречаться и беседовать с "капитанами" этого сектора, не понаслышке знаю об их высокой заинтересованности. Под давлением правительства эти компании были вынуждены свернуть прибыльный бизнес в России, отказаться от планов его дальнейшего развития»,— подчеркнул он.

После ввода российских войск на Украину австралийские власти резко раскритиковали действия Москвы. Австралия регулярно вводит в отношении РФ санкции, а также активно оказывает военную и финансовую помощь Украине.

Александр Кислов