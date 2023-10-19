Главные анонсы 19 октября

Госдума соберется на пленарное заседание.

На Ваганьковском кладбище Москвы пройдут похороны композитора Геннадия Гладкова.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду, осужденных на 19 и 18 лет колонии строгого режима за хищение 11 млрд руб.

Хамовнический районный суд Москвы проведет заседание по делу в отношении бывшего председателя правления управляющей компании «Роснано» Ильи Сучкова, бывшего члена политсовета «Партии народной свободы» Мусы Садаева, охранников Антона Полякова и Алексея Уляхина, обвиняемых в краже 70 млн руб. у бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) проведет заседание по делу в отношении гражданина Украины Павла Запорожца, обвиняемого в покушении на совершение теракта в Херсоне 9 мая.

В МИА «Россия сегодня» пройдет церемония объявления обладателя Гран-при и победителей международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

На 19 октября в Пхеньяне запланированы переговоры глава МИД России Сергея Лаврова и главы МИД КНДР Цой Сон Хи.

В Нью-Йорке состоится заседание суда по делу россиянина Вадима Конощенка и других фигурантов, которых США подозревают в переправке американской санкционной продукции в Россию.

Парламент Украины намерен рассмотреть законопроект о запрете Украинской православной церкви.

В Египте состоится встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В Японии состоится визит главы минобороны Австралии Ричарда Марлза.

В Канаде пройдет визит главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны.

В Эр-Рияде состоится визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима.

В Брюсселе пройдет конференция национальных директоров по вооружениям НАТО. Участвует генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В Брюсселе будет объявлен лауреат премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова.