Главные анонсы 19 октября
Госдума соберется на пленарное заседание.
На Ваганьковском кладбище Москвы пройдут похороны композитора Геннадия Гладкова.
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду, осужденных на 19 и 18 лет колонии строгого режима за хищение 11 млрд руб.
Хамовнический районный суд Москвы проведет заседание по делу в отношении бывшего председателя правления управляющей компании «Роснано» Ильи Сучкова, бывшего члена политсовета «Партии народной свободы» Мусы Садаева, охранников Антона Полякова и Алексея Уляхина, обвиняемых в краже 70 млн руб. у бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса.
Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) проведет заседание по делу в отношении гражданина Украины Павла Запорожца, обвиняемого в покушении на совершение теракта в Херсоне 9 мая.
В МИА «Россия сегодня» пройдет церемония объявления обладателя Гран-при и победителей международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
На 19 октября в Пхеньяне запланированы переговоры глава МИД России Сергея Лаврова и главы МИД КНДР Цой Сон Хи.
В Нью-Йорке состоится заседание суда по делу россиянина Вадима Конощенка и других фигурантов, которых США подозревают в переправке американской санкционной продукции в Россию.
Парламент Украины намерен рассмотреть законопроект о запрете Украинской православной церкви.
В Египте состоится встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
В Японии состоится визит главы минобороны Австралии Ричарда Марлза.
В Канаде пройдет визит главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны.
В Эр-Рияде состоится визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима.
В Брюсселе пройдет конференция национальных директоров по вооружениям НАТО. Участвует генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В Брюсселе будет объявлен лауреат премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова.