Главные новости за 16 октября. Белгород, Воронеж, Липецк, Орел

Владелец НЛМК Владимир Лисин планирует инвестировать в возобновление производства на крупном молокозаводе в Иваново, откуда бизнесмен родом

Андрей Клычков представил новый состав правительства Орловской области. Трое прежних членов облправительства покинули должности

Платные парковки в Липецке не запустились в срок. Источники «Ъ-Черноземье» ожидают начала взимания платежей только «через месяц-полтора»

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует проверку жалоб липчан на работу местных коммунальщиков

В минувшие выходные выросла интенсивность атак на приграничные территории Белгородской области со стороны Украины. ВСУ в воскресенье 96 раз обстреляли регион и 15 раз атаковали дронами

Вместе с тем Белгородская область, по мнению аналитиков, остается регионом с самыми высокими доходами в Черноземье

Также в Белгороде власти привели подробные данные о разрушениях после удара БПЛА 12 октября, когда погибли трое мирных жителей. Частично разрушены шесть домов — два из них нужно строить заново