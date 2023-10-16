Владелец НЛМК Владимир Лисин инвестирует в молочное производство в Иваново

Основной группы НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат, основная промплощадка расположена в Липецке) Владимир Лисин планирует инвестировать в возобновление производства на крупном молокозаводе в Иваново, прекратившем работу два года назад. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области по итогам встречи губернатора Станислава Воскресенского с господином Лисиным и топ-менеджментом группы «Румелко», объединяющей в том числе аграрные бизнесмена.

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Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Основной владелец НЛМК Владимир Лисин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В облправительстве уточнили, что крупнейший в Иваново молокозавод работал с 1929 года, но остановился в 2021-м. Работа предприятия, по данным местных властей, «начнется уже на неделе». К выпуску продукции планируется приступить весной 2024 года. На первом этапе для возобновления производства потребуется порядка 120 человек. В дальнейшем господин Лисин планирует модернизировать предприятие, закупить новые линии и провести реконструкцию его цехов. Объем инвестиций и параметры модернизации не раскрываются.

«Все формальности для того, чтобы работать, решены. Хорошо, что сохранилось оборудование нехудшее. Но конечно придется здесь поковыряться и с точки зрения реконструкции здания, и с точки зрения налаживания производства. Засучив рукава, будем отстраивать производство ивановского качественного молочного продукта»,— сказал на встрече господин Лисин, которого цитирует пресс-служба облправительства

Он собирается набрать работников из числа бывших сотрудником молокозавода: «Все, кто желает работать, что-то умеет, так и будет возвращаться — как иначе?».

Станислав Воскресенский отметил, что господин Лисин как уроженец Ивановской области займется «восстановлением важного предприятия», в которое уже «много было в свое время проинвестировано».

«Мы искали собственника, кто бы мог подхватить и развивать молокопереработку здесь у нас, в Ивановской области. С Владимиром Сергеевичем мы неоднократно взаимодействовали. Он родился в городе Иваново, и мы говорили, что обязательно должны найти какое-то правильное инвестиционное решение на благо нашего региона. Такое решение было найдено. Начинаем с переработки молока»,— отметил глава региона

Поставщиками молока на завод должны стать агропредприятия из группы «Румелко» и местные ивановские постащики.

Под проект, по данным Kartoteka.ru, в Иваново 26 сентября 2023 года было зарегистрировано ООО «Румелкоагро-молоко». Уставный капитал компании — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство молока и молочной продукции. Гендиректор и единственный бенефициар — Сергей Шерышев, также возглавляющий московское ООО «Румелко» и участвующий в ряде других юрлиц, близких к проектам господина Лисина. Финпоказатели ООО «Румелкоагро-молоко» пока не раскрывало.

Сергей Калашников

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