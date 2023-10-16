При ударе БПЛА по Белгороду 12 октября пострадали шесть домов — два из них нужно строить заново

Шесть частных домов пострадали при падении и взрыве беспилотника в Белгороде в ночь с 12 на 13 октября, сообщил мэр Валентин Демидов в ходе совещания в облправительстве. По его словам, два из них нужно строить заново.

Глава облцентра уточнил, что мелкий ремонт в четырех зданиях будет завершен до конца ноября этого года. Также господин Демидов сказал, что уже договорился с собственником сгоревшего дома о строительстве нового на том же месте. С владельцами дома, в котором погибли три человека и пострадали еще два, встречи еще не было. Ими выступают преподаватель Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова Олеся Акифи, которая находится в стабильно тяжелом состоянии в больнице, и ее сестра. Планируется «поговорить с ними» после того, как госпожа Акифи выйдет из больницы, сказал мэр Белгорода.

Губернатор Вячеслав Гладков поручил Валентину Демидову и министру строительства региона Оксане Козлитиной встретиться с сестрой госпожи Акифи уже на этой неделе и предварительно обсудить место строительства нового дома. При этом решение собственницы будут принимать вместе, когда педагог выйдет из больницы, подчеркнул глава региона.

Господин Гладков также заявил, что новые дома нужно начать возводить весной 2024 года: «Прошу обратить внимание на то, что впереди зима, поэтому с точки зрения начала строительных работ сейчас нет смысла бежать впереди, потому что мы не понимаем, какая будет зима. Делать плохо и некачественно в этой ситуации — крайне неправильно. Поэтому предлагаю с самого начала договариваться с родственниками и говорить, что строительство начнется весной. Скорее всего, будем строить до ноября следующего года».

При ударе БПЛА погибли четырехлетняя девочка, ее бабушка и дедушка. 14 октября их похоронили. Травмы в результате происшествия получили родители девочки: педагог Олеся Акифи и журналист Sputnik Хайбар Акифи. Оба находятся в больницах, женщина восстанавливается после операции, мужчина — в коме. «Врачи не знают, выйдет ли он из этой комы, а он не знает, что семьи у него больше нет»,— сказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Алина Морозова

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