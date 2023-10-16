Глава Следкома Бастрыкин проконтролирует проверку жалоб липчан на работу УК

Руководитель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил главе липецкого ведомства Евгению Шаповалову доложить о ходе проверки по факту жалоб жителей облцентра на работу управляющей компании (УК), обслуживающей многоквартирные дома (МКД) на улице Студеновской. Он также потребовал предоставить ему информацию о мерах, принятых для защиты прав граждан. Об этом сообщили в СКР.

Липецкое ведомство проводит проверку по факту публикации в соцсетях жалобы горожан на «неправомерные действия управляющей компании, необоснованно взыскивающей плату за управление многоквартирными домами». По мнению липчан, фактически услуги не оказываются. Обращения в местные органы власти якобы результата не дали, УК на претензии не реагирует.

Видеозапись с обращением жителей домов на Студеновской к Александру Бастрыкину опубликовал местный общественник Дмитрий Красичков. На ней горожане рассказывают, что УК «Малахит» якобы получила их жилье в обслуживание по тендеру, договоры с собственниками якобы никто не заключал, никто из них «ничего не подписывал». Но главная проблема в том, что организация, как утверждается в ролике, не проводит косметический и капитальный ремонт подъездов, не опиливает деревья во дворах, не устраняет водопроводные утечки, не убирает подъезды и не следит за освещением МКД и их территории, а зимой не чистит снег и не сбивает сосульки. Одни граждане обратили внимание на отсутствие отопления, другие — на обилие плесени, которую «не получается побороть своими силами».

По словам липчан, уехать им некуда, поэтому они выполняют работу за УК: сами моют подъезды, вкручивают лампочки, чистят снег и так далее. При этом вынуждены платить «космические деньги» каждый месяц. Конкретные суммы горожане не называют, но считают, что столько стоит обслуживание элитного жилья, а не аварийного. Граждане добавили, что пытались добиться помощи от прокуратуры, мэрии и даже депутата облсовета от КПРФ Алины Старцевой, но якобы везде получили «отписки», отказы или игнорирование проблемы. При этом Госжилинспекцию региона, которая контролирует деятельность местных управляющих компаний, липчане не упоминают. Согласно Rusprofile.ru, в марте 2021 года ведомство выдало «Малахиту» лицензию на обслуживание МКД, которая будет действовать до апреля 2026 года.

По данным Rusprofile.ru, ООО «УК "Малахит» было зарегистрировано в Липецке в 2016 году. Основной вид деятельности — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка общества в 2022 году выросла в 2,4 раза: с 2,9 млн до 6,9 млн руб., чистая прибыль — снизилась на 15%: с 2,5 млн до 2,1 млн руб. В процессе банкротства «Малахит» не находится. Директором является Кристина Чмыхало, владеющая 52,38% компании, еще 47,62% у Николая Чмыхало. Господа Чмыхало также контролируют липецкую УК ООО «Рубин».

Алина Морозова

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