Аналитики назвали Белгородскую область регионом с самыми высокими доходами в Черноземье

Средний уровень дохода в Белгородской области во втором квартале 2023 года являлся самым высоким в Черноземье, а в Тамбовской области — самым низким. Такой вывод можно сделать из исследования агентства «РИА Рейтинг».

Аналитики воспользовались данными Росстата за апрель-июнь 2023 года. Они разделили средний месячный заработок на стоимость продуктовой корзины региона, а затем ранжировали субъекты РФ по получившемуся показателю. Так, первое место по стране занял Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом в 5,9 продуктовых наборов при зарплате в 140,3 тыс. руб. Последнее место у Карачаево-Черкессии, где среднестатистический житель с заработком в 21,5 тыс. руб. может позволить себе лишь 1,15 продуктового набора.

В Белгородской области средний доход во втором квартале года составлял 44,5 тыс. руб.в месяц. На эти деньги житель региона мог позволить себе 2,52 набора продуктов. В Курской области соотношение составило 2,29 при зарплате в 41,8 тыс. руб. Тройку лидеров в Черноземье замыкает Липецкая область с результатом в 2,27 при заработке в 40,3 тыс. руб.

Вторую половину черноземного рейтинга открывает Воронежская область, где на зарплату в 42,4 тыс. руб. можно позволить себе 2,19 продуктового набора. За ней идет Орловская область с результатом в 2,09 при заработке в 36,7 тыс. руб. «Аутсайдером» является Тамбовская область, где при доходе в 34,8 тыс. руб. среднестатистический житель может позволить себе 1,91 продуктового набора в месяц.

Ранее стало известно, сколько жителей макрорегиона получают более 100 тыс. руб. в месяц.

Алина Морозова

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